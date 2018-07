Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eric Dier garante quartos-de-final para Inglaterra

Ingleses estiveram em vantagem desde os 57 minutos, mas permitiram o empate já nos descontos. Nos penáltis a frieza britânica fez a diferença e o ex-sportinguista foi decisivo.

Por Mário Figueiredo | 10:50

A Inglaterra garantiu esta terça-feira a presença nos ‘quartos’, ao vencer no desempate por pontapés da marca de penálti a Colômbia por 4-3 e após ter sofrido o golo do empate (1-1) já no período de descontos (90+3’).



Numa partida equilibrada, ambas as equipas foram cautelosas. Os golos só surgiram na segunda parte. Os ingleses colocaram-se em vantagem por Harry Kane (6 golos na prova) na sequência de um penálti, cometido de forma infantil por Carlos Sánchez que agarrou descaradamente Kane.



Os ingleses tentaram controlar o jogo, mas a irreverência dos colombianos criava alguns problemas. Essa insistência deu frutos nos descontos com um golo de cabeça de Mina.



No prolongamento, as equipas respeitaram-se e nos penáltis os colombianos estiveram em vantagem (Henderson falhou), mas os desacertos de Uribe e Bacca ditaram a derrota.



O ex-sportinguista Eric Dier apontou o golo decisivo. Um triunfo histórico por ser o primeiro dos ingleses, nos penáltis, em Mundiais.