Erro de arbitragem sem correção  

Vítor Costa, do Marítimo, vai mesmo falhar o embate de amanhã, diante do Boavista, no Bessa, para a 9ª jornada da Liga, por ter sido expulso na ronda anterior, na derrota (1-2) diante do Casa Pia, ficando assim sem correção mais um erro de arbitragem.



O segundo recurso do Marítimo para Conselho de Disciplina da FPF foi chumbado, depois de os árbitros terem sido ouvidos - todos disseram que tinham visto o lance em toda a sua extensão, apurou hoje o CM. Perante esta resposta, o CD manteve o castigo. Se o CD tivesse perguntado aos árbitros se depois de terem visto as imagens do lance mantinham a decisão que tomaram em campo (cartão vermelho e penálti que ditou a derrota do Marítimo), o CM sabe que todos responderiam que não. Esta era, aliás, a questão que era feita aos árbitros pelo CD quando era liderado por José Manuel Meirim, que deixou o cargo em 2020 e foi substituído por Cláudia Santos.

O CM sabe, ainda, que o árbitro Vítor Ferreira e o VAR Fábio Melo já reconheceram que erram no lance que ditou a expulsão de Vítor Costa e que ambos já foram punidos pelo Conselho de Arbitragem da FPF.