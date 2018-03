Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erros afastam leão do título

Num clássico aqui e ali interessante, os dragões estiveram melhor do que os leões no aproveitamento das jogadas de golo.

Por Octávio Lopes | 01:30

Dois enormes erros defensivos, que custaram dois golos, e dois falhanços incríveis no ataque, nos últimos minutos, ditaram esta sexta-feira a derrota (1-2) do Sporting diante do FC Porto, resultado que deixa praticamente a equipa de Jorge Jesus fora da rota do título. Isto porque os leões estão agora a oito pontos dos dragões, quando faltam nove jornadas para o final do campeonato.



O clássico de esta sexta-feira teve alguns momentos interessantes, mas, na globalidade, a qualidade do futebol foi fraca.



O jogo, aliás, começou embrulhado: durante dez minutos, a bola foi maltratada no meio- -campo. Seguiu-se um período em que os dragões dominaram e conseguiram vários cantos. Num deles, marcado por Sérgio Oliveira, Bryan Ruiz safou na linha fatal um cabeceamento de Marega, que, momentos antes, tinha acertado no poste. Logo a seguir, Brahimi fugiu pela esquerda e quando ia causar estragos, apareceu Bruno Fernandes a aliviar. Passados estes sustos, os leões recompuseram-se e atacaram melhor a bola. No minuto 17, Doumbia caiu na área com Dalot. Soares Dias foi ao vídeo-árbitro e mandou seguir.



O leão mandava e Casillas teve de se aplicar num tiro do isolado Doumbia (bom passe de Bryan Ruiz) e num remate de fora da área de Bruno Fernandes. O FC Porto reagiu bem e num grande passe de Gonçalo Paciência, Marega ficou na cara de Rui Patrício e... rematou ao lado. Três minutos depois (29’), Marcano, de cabeça, na área, e sem oposição, fez o 1-0, após centro de Herrera. A partida voltou a entrar num período atabalhoado e só voltou a animar nos descontos. Brahimi perdeu um duelo com William, que tocou para Bryan Ruiz isolar o recém-entrado Rafael Leão, que, na área, meteu a bola entre as pernas de Casillas e fez o 1-1.



A segunda parte começou com o 2-1 para os portistas. Otávio forçou na direita, meteu em Gonçalo Paciência, que cruzou para o segundo poste, onde apareceu Brahimi, sem adversários por perto, a bater Rui Patrício com um tiro fulminante.



O FC Porto teve depois algum ascendente, sem, contudo, incomodar muito a baliza leonina. A partir dos 65 minutos, o Sporting despertou com uma cabeçada de Bryan Ruiz ao poste, na sequência de um canto de Bruno Fernandes. Seguiu-se um novo período de mau futebol, em que a única nota de destaque foi um corte sobre o risco fatal de Battaglia numa chapelada de Marega.



Na parte final, o Sporting foi para a frente. E teve duas flagrantes oportunidades: na primeira (86 minutos), Acuña marcou um canto para a cabeça de Coates desviar para o isolado Montero obrigar Casillas a brilhar com uma soberba defesa; na segunda, Rúben Ribeiro centrou para o solto Rafael Leão, sem oposição e na cara de Casillas, atirar por alto.



Vitória do FC porto deixa Sporting a fazer contas

A vitória do FC Porto no jogo desta sexta-feira deixa o Sporting praticamente de fora da corrida ao título. Os leões estão agora oito pontos atrás dos dragões, que na prática são nove, pois, em igualdade pontual no final da Liga, a equipa azul-e-branca tem vantagem nos confrontos diretos (0-0 e 2-1). Esta foi a segunda vitória do FC Porto sobre o Sporting em quatro jogos entre ambos nesta época. Leões ganharam um no desempate por penáltis.



"Ninguém está fora do título"

O treinador do FC Porto disse esta sexta-feira "que ninguém está fora do título". Sérgio Conceição considerou que "os oito pontos são confortáveis face ao Sporting, mas toda a gente está na luta".



Em relação ao jogo, Conceição disse que o FC Porto entrou muito bem. "Começamos bem e tivemos 20 minutos de grande qualidade. O Sporting nunca abdicou do seu jogo com o Bryan Ruiz e o Bruno Fernandes e fomos para o intervalo com um empate". "No balneário a mensagem para os meus jogadores foi: começar a segunda parte da mesma forma que começámos a primeira", acrescentou Sérgio Conceição.



O treinador dos ‘dragões’ confessou ainda que a equipa "sofreu um bocadinho com três jogadores no meio campo", e "estivemos ansiosos na recuperação de bola". Mas no final Sérgio Conceição disse que o FC Porto "foi mais eficaz".



"Situação muito mais difícil"

"Triste pelo resultado, mas não com a exibição", Jorge Jesus admitiu, na flash interview, que a derrota no Dragão e os oito pontos de desvantagem para o FC Porto fazem com que o Sporting tenha escassas hipóteses de ser campeão: "Ficámos em situação muito mais difícil."



Apesar disso, Jesus defendeu os seus jogadores. "Fomos melhores, principalmente na segunda parte. Só não fomos eficazes nas oportunidades", disse, destacando lances da última meia hora de jogo em que Ruiz, Montero e Rafael Leão ficaram perto de obter o golo que daria o empate a 2-2. Sobre o jovem avançado que entrou no fim da primeira parte, para o lugar do lesionado Doumbia, e fez o golo do Sporting, disse que "ganhámos mais um jogador".



"Mexemos com o jogo e os que entraram acrescentaram", referiu, dizendo ter havido penálti sobre Doumbia.