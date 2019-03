Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escândalo em Madrid. Real goleado e eliminado da Liga dos Campeões pelo Ajax

Equipa holandesa, que se qualificou no grupo do Benfica, vingou a derrota na primeira mão.

O Real Madrid foi esta terça-feira eliminado da Liga dos Campeões em pleno Santiago Bernabéu ao perder 1-4 frente ao Ajax.



A equipa holandesa, que se qualificou no grupo do Benfica, virou o resultado da primeira mão da eliminatória 1-2 para o Real Madrid, em Amesterdão.



O clube espanhol continua a atravessar uma grave crise e encontra-se nesta altura no terceiro lugar da liga espanhola, atrás de Barcelona e Atlético de Madrid.



No outro jogo desta terça-feira o Tottenham venceu por 0-1 o Dortmund e garantiu a passagem aos quartos-de-final da Champions.