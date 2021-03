Escândalo no Barcelona: ex-presidente do clube Josep María Bartomeu detido no âmbito da operação 'Barçagate'

A imprensa espanhola revela que o ex-presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, foi detido esta manhã no âmbito no 'Barçagate', um processo que motivou buscas por parte das autoridades catalãs nas instalações do clube esta manhã.Além de Bartomeu terão sido também detidos Óscar Grau, CEO do Barcelona, e Román Gómez Ponti, responsável pelos serviços jurídicos do clube.O 'Barçagate' diz respeito a um caso em que alegadamente o clube terá contratado uma empresa, a 'I3 Ventures', durante três anos, com o intuito de denegrir publicamente a imagem de alguns jogadores e opositores.