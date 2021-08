"Escrevemos uma bela história juntos": A emocionante despedida de Cristiano Ronaldo da Juventus

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo já reagiu à saída da Juventus. Em publicação nas redes sociais, o craque português assumiu ter dado tudo pela 'Vecchia Signora', despedindo-se do "maior da Itália e com certeza um dos maiores de toda a Europa".Aos adeptos da Juve, Cristiano Ronaldo aproveitou o momento para agradecer o apoio, lamentando o facto de juntos não terem conquistado todos os troféus que desejavam."Hoje parto de um clube incrível, o maior da Itália e com certeza um dos maiores de toda a Europa. Eu dei o meu coração e alma pela Juventus e amarei para sempre a cidade de Turim até meus últimos dias. Os 'tiffosi bianconeri' sempre me respeitaram e tentei agradecer esse respeito lutando por eles em todos os jogos, em todas as épocas, em todas as competições. No final, todos podemos olhar para trás e perceber que conquistamos grandes coisas, não tudo o que queríamos, mas ainda assim, escrevemos uma bela história juntos", escreveu o craque português, no Instagram.