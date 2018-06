"É com tristeza que vejo esta troca", afirma escultor do busto de Ronaldo

Emanuel Santos foi surpreendido com a troca de esculturas no Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira.

O busto de Cristiano Ronaldo, em exposição no Aeroporto da Madeira, foi trocado por outro, feito pelo espanhol Carlos Garcia. A substituição aconteceu a pedido da família, cerca de um ano depois da estátua ser inaugurada.Em declarações ao, Emanuel Santos, o escultor responsável pela primeira obra mostra o seu desagrado. "Foi uma surpresa para mim (...) é com alguma tristeza que vejo esta troca", assume.A questão agora levantada por todos é para onde irá a antiga escultura do 'melhor do mundo', agora que foi alvo de substituição. Há várias especulações sobre o 'futuro' da obra, mas espera-se que se junte a todos os outros prémios do jogador e onde vai também ficar a recente bola utilizada no jogo de Portugal frente à Espanha, no Museu de CR7.

O busto original tinha sido inaugurado em março de 2017, altura em que oAeroporto Internacional da Madeira, situado no concelho de Santa Cruz, passou a designar-se por Aeroporto Cristiano Ronaldo, em homenagem ao atleta madeirense, que gerou desde logo grande polémica.