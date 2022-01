Eslováquia reduz público para 25% no Euro2022 de andebol com lotação máxima na Hungria

O comité organizador eslovaco do Euro2022 de andebol confirmou este domingo a redução da capacidade dos pavilhões para 25 por cento, com 2.500 lugares na Arena de Bratislava e 2.080 na de Kosice, enquanto na Hungria a lotação é máxima.

A acompanhar esta medida de prevenção da covid-19, os organizadores eslovacos anunciaram a obrigatoriedade de os espetadores fazerem prova à entrada de vacinação ou recuperação, com um prazo superior a 180 dias, e o uso de máscara FFP2.

Requisitos adicionais, ou seja, se será necessário ou não ao espectador também ter que apresentar um teste negativo válido para entrar nas arenas de Bratislava e Kosice, podem ser divulgados pelos organizadores na segunda-feira.

Cada espectador deve preencher um formulário de contacto e fornecer esse documento ao entrar nos pavilhões. O formulário de contacto pode ser baixado no sítio da Federação Europeia de Andebol (EHF) na Internet e preenchido previamente.

A confirmação da redução da capacidade dos recintos surge quatro dias antes dos primeiros jogos dos grupos D, E e F da fase preliminar do Euro2022, que serão disputados na Eslováquia.

Para os jogos na Hungria, que recebe os grupos A, B (de Portugal) e C, bem como a fase final, atualmente não há limitações para a presença de espectadores nos pavilhões.

Aos espectadores é pedido que forneçam um certificado de imunidade válido que mostre que foram vacinados ou recuperados, ou que estejam na posse de um certificado de teste PCR negativo válido que não seja superior a 72 horas.

Além disso, todos os espectadores com mais de seis anos são obrigado a usar uma máscara que cubra o nariz e a boca o tempo todo.

Os jogos na Hungria vão decorrer no Pick Arena de Szeged, com capacidade para 8.143 espectadores, no MVM Dome de Budapeste, que aloja 20.022, e no Fonix Arena de Debrecen, preparado para albergar 6.500.

O Euro2022 tem lugar na Hungria e na Eslováquia e arranca na quinta-feira, 13 de janeiro, com nove jogos. O evento encerra a 30 de janeiro em Budapeste, com o jogo da atribuição do título.