Espanha chama por Casillas

Liga espanhola quer o jogador como promotor do futebol do país.

Por Rafael Godinho | 08:38

A Liga espanhola quer levar Casillas já em março. Segundo a rádio Cadena SER, o guarda-redes do FC Porto está a ser cobiçado para assumir funções de promotor do futebol espanhol nas redes sociais.



Segundo a mesma publicação, as negociações entre Javier Tebas, presidente da Liga espanhola e Carlos Cutropia, agente do guardião de 37 anos, estão praticamente concluídas, o que levaria Casillas a abandonar a carreira já no próximo mês.



Um cenário que parece pouco provável, tendo em contra que o guarda-redes é o habitual titular da baliza de Sérgio Conceição e numa altura em que a época vai entrar numa fase decisiva.



Os dragões lideram o campeonato e estão ainda na luta pelo acesso à final da Taça de Portugal e ‘quartos’ da Liga dos Campeões. Mais plausível pode ser a saída de Iker Casillas no fim da época, altura em que termina o seu contrato.