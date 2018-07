Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha chama por Óliver Torres

Médio pode deixar os dragões para jogar com mais regularidade.

Por João Pedro Óca | 01:30

Óliver Torres pode deixar o FC Porto neste defeso e voltar para o futebol espanhol, apurou o Correio da Manhã. O médio é seguido por vários clubes do país vizinho, com o Bétis à cabeça, e está disposto a deixar os azuis-e-brancos com a perspetiva de somar mais minutos de jogo.



O jovem espanhol, de 23 anos, perdeu espaço na última época, depois de um arranque periclitante, e acabou por fazer apenas 14 jogos como titular, quando se esperava que fosse um jogador mais determinante na época dos azuis-e-brancos. Esta temporada, o espanhol volta a enfrentar forte concorrência no miolo, pelo que se abre a possibilidade da saída. Porém, a SAD liderada por Pinto da Costa quer recuperar o investimento de 20 milhões de euros que fez no médio, em 2017, e promete não ceder facilmente perante as pretensões dos interessados.



A imprensa espanhola coloca, já há algum tempo, o Bétis na linha da frente para garantir o médio, seja a título definitivo ou por empréstimo com opção de compra no final da época. Duas hipóteses estudadas por ambas as partes numa fase em que o médio se vai mostrando a Sérgio Conceição na preparação para a nova época. O técnico acredita no potencial do médio que tem um carinho especial pelo clube, pela cidade e todos esses fatores também pesam na decisão do jogador que está a avaliar a melhor opção para prosseguir a carreira.