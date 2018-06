Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha com bola e pouca arte

‘Roja’ teve muita posse mas pouca inspiração ofensiva. Só marcou aos 84’, no segundo remate enquadrado com baliza de todo o jogo.

A Espanha de meio-campo reforçado e preguiçosa que começou este sábado o jogo contra a Tunísia, dava bem jeito a Portugal na sexta-feira. Mas a que se durou até aos 84’ - quando ao seu 2º remate enquadrado à baliza de todo o jogo fez o 1-0 final - também serve. A ‘roja’ teve muita bola, pouca arte e artilharia quase nula, não fosse o golo de Iago Aspas.



Na primeira parte, a baixa intensidade de Espanha e a pressão alta tunisina resultaram em maior número de ocasiões de perigo para os magrebinos, que perdoaram um golo feito aos 34’, na cara de De Gea. A equipa de Julen Lopetegui entrou com um onze conservador: Busquets e Thiago num meio-campo reforçado, talvez já a testar com respeito a Portugal.



Iniesta, Silva e Isco, a servir o nº 9 Rodrigo, não conseguiram iludir a teia da Tunísia, que aproveitou algumas das mais de 130 perdas de bola espanholas para perigosos contra-ataques. O intervalo chegou com 71% de posse de bola e 380 passes para Espanha. E zero perigo na área da Tunísia.



Ao intervalo entraram Nacho (saiu Odriozola), Koke (Thiago) e Lucas (Isco). Aos 60’ Diego Costa (Rodrigo) e Asensio (Silva). E aos 75’ Aspas (Alba).



Tanta mudança resultou no 1º remate enquadrado com a baliza da Tunísia, sem perigo, aos 64’. E o 2º e último, aos 84’, deu no único golo, que maquilhou a má exibição de Espanha.