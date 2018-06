Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha com precaução nos cartões no jogo frente a Marrocos

Empate com Portugal em pontos e golos e vantagem por ter menos um amarelo.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:45

Espanha quer fazer de tudo para passar em primeiro no Grupo B e isso incluiu, à precaução, não sofrer cartões no jogo contra Marrocos. Isto porque, empatados com Portugal em pontos e golos, os espanhóis têm vantagem por terem menos um cartão amarelo. E o fair play é fator de desempate.



Por cartão há pontos negativos: amarelo -1, duplo amarelo e vermelho -3, vermelho direto -4 e amarelo e vermelho direto -5.



"O objetivo prioritário é ganhar. Se pudermos ser os primeiros do grupo, melhor", disse o selecionador Hierro. E avisou, quanto ao contacto físico: "Espanha não é músculo. Não é o nosso estilo. Acreditamos no fair play."



Os dois primeiros do grupo de Portugal e Espanha vão jogar contra Uruguai e Rússia, que esta segunda-feira decidem, às 15h00, a ordem do grupo A.