Espanha despede Lopetegui e promove Hierro

Presidente da Federação diz que só soube do negócio cinco minutos antes de se tornar oficial.

Por David Novo | 07:55

A etapa de Julen Lopetegui na seleção espanhola chegou ao fim a dois dias do jogo com Portugal. Depois de o Real Madrid ter anunciado o técnico para a próxima temporada, houve um novo comunicado, desta vez da Federação espanhola: Lopetegui foi despedido e até já viajou para Espanha, conforme mostram as imagens exclusivas da equipa de reportagem Record/CMTV, em que se vê o momento em que o treinador abandonou o centro de treinos, Krasnodar.



"Não me sinto traído porque Lopetegui fez um trabalho impecável, mas a Federação espanhola vê-se obrigada a tomar esta decisão. Não podemos ficar à margem de negociações de um dos nossos trabalhadores e, simplesmente, olhar para o lado. E não podemos ter conhecimento de tudo a 5 minutos de ser oficial", criticou o presidente Luis Rubiales.



Sem tempo a perder, a Espanha encontrou um substituto, um homem que já estava na comitiva. Fernando Hierro, diretor técnico, assume a seleção no Campeonato do Mundo. "É um desafio bonito e apaixonante. Sei as circunstâncias, mas não podia recusar, nunca me perdoaria. O trabalho de Julen Lopetegui foi fantástico e não vou mudar em dois dias o que foi feito em dois anos", defendeu o novo selecionador.



E apesar do pouco tempo que sobra até ao jogo com Portugal, Fernando Hierro está otimista. "Estive no dia a dia da seleção e só peço que os jogadores sejam o que têm sido: responsáveis, maduros e profissionais. E se não tivesse a certeza de que a Espanha poderia fazer um grande Mundial, não estaria aqui. É altura de virar a página, pensar no que representamos para o país. O foco já está no nosso adversário", garantiu o técnico.



Fernando Hierro, de 50 anos, foi uma figura do Real Madrid como jogador. E foi nesse clube que iniciou a carreira de treinador, como adjunto de Ancelotti, em 2014/15. A primeira experiência como técnico principal aconteceu em 2016/2017 no Oviedo.



O espanhol desempenhava as funções de diretor técnico da seleção espanhola.



Estrondo da bomba chegou até ao Estádio

A estupefação da saída de Julen Lopetegui do comando espanhol chegou até Sochi, onde a ‘Roja’ defronta Portugal, na estreia de ambos na prova, esta sexta-feira. Adeptos e mesmo jornalistas de todo o Mundo ficaram totalmente incrédulos.



"É inacreditável. Como se pode pôr tudo em causa a um passo do Mundial...", lamentou ao CM um adepto espanhol, junto ao Estádio Fisht. "Mas vamos ganhar na mesma", sorriu, em passo de corrida.



A bomba era mesmo tema quente a um nível internacional. Ainda da início da tarde de esta quarta-feira, a equipa de reportagem do CM foi abordada, igualmente no Centro Olímpico de Sochi, por jornalistas ingleses para uma pequena entrevista. Contrariamente ao habitual, o tema não foi Cristiano Ronaldo.



"Esta situação com Lopetegui torna Portugal favorito no encontro?", a primeira questão. "E o que pensam vocês de Lopetegui, que passou pelo campeonato português?", a segunda. A terceira, aí sim, com toque CR7, sobre como poderá ser a relação entre ambos no Real.



Com taxistas e nas mesas de restaurante, mesmo com adeptos de outros países - estão muitos sul-americanos em Sochi -, o assunto do dia foi sempre Lopetegui, que já não terá oportunidade de apreciar o fabuloso Estádio Fisht, principalmente durante a noite.



"Mais unidos do que nunca"

"Todos unidos. Agora mais do que nunca. Não será a primeira vez que isto se passa", escreveu Piqué, defesa da Espanha, no Twitter, recordando a equipa de basquetebol da Universidade de Michigan que, em 1989, foi campeã, apesar da saída do seu treinador antes da prova.



"Estou muito triste mas acho que podemos ganhar"

"Estou muito triste mas espero que possamos fazer um magnífico Mundial e que o ganhemos", disse aos jornalistas Julen Lopetegui no aeroporto de Krasnodar, antes de viajar para Espanha, poucas horas depois de ter sido destituído.



"Intranquilidade desnecessária", avisa Joachim Low

"É algo totalmente inesperado. É uma situação que causa uma intranquilidade desnecessária dentro da Federação e no seio da equipa também", disse Joachim Low, selecionador da Alemanha, sobre a bronca que marcou esta quarta-feira.



Ex-jogador do Benfica na equipa técnica de Hierro

Carlos Marchena, ex-jogador do Benfica (época 2000/2001), faz parte da equipa técnica da seleção espanhola liderada por Fernando Hierro. Julián Calero e Juan Carlos Martínez também acompanham o novo selecionador.



PORMENORES

Jogadores ‘bateram o pé’

Os jogadores da seleção espanhola pediram a Luis Rubiales, presidente da Federação, para alterar a decisão de despedir Lopetegui, mas este mostrou-se irredutível e anunciou a saída em conferência de imprensa.



2 milhões de euros

Com este despedimento, o Real Madrid deixa de pagar dois milhões de euros à Federação Espanhola relativos à cláusula de rescisão de Lopetegui, segundo o jornal ‘Marca’. O treinador e o o clube são acusados, em Espanha, de traírem o país.