Espanha pede Iker Casillas para a baliza

Adeptos querem o regresso do guardião do FC Porto.

Por Ricardo Miguel Costa | 06:00

As boas exibições de Iker Casillas ao serviço do FC Porto têm sido destaque em Espanha. Isto numa altura em que o baixo rendimento de De Gea, atual guarda-redes da seleção espanhola, criou incertezas nos adeptos.



Perante esta situação, Casillas, de 37 anos, tornou-se o preferido para assumir novamente a baliza da seleção espanhola, segundo uma votação realizada pelo jornal ‘As’ em que participaram mais de 100 mil adeptos. O guardião do FC Porto obteve 50% dos votos e superiorizou-se a Kepa, Pau López e a De Gea (o menos votado).



Após sofrer mais três golos na derrota com a Croácia, para a Liga das Nações, o atual dono da baliza espanhola tem sido dos mais criticados. De Gea contabiliza seis golos sofridos nos últimos cinco jogos e os adeptos já pedem o regresso de Iker Casillas.



O próprio assumiu, numa recente entrevista, o desejo de regressar à baliza de Espanha. "Voltaria a jogar pela seleção, com todo o prazer".



Casillas perdeu a titularidade em 2016, curiosamente para De Gea. O selecionador Luis Enrique poderá ter de voltar a chamar o guardião portista para recuperar a estabilidade nas redes espanholas.



PORMENORES

Brahimi ausente

O extremo Brahimi, que foi dispensado pela seleção argelina (problemas físicos), não esteve presente no treino do FC Porto. Fabiano e Aboubakar também não treinaram e continuam a recuperar de lesão.



Reforços no treino

Sérgio Conceição chamou cinco jogadores da formação para integrarem o treino: Mbaye, Landis, Rui Pires, Queta (da equipa B) e Fábio Silva (sub-19). Danilo (Portugal), Diogo Costa, Bruno Costa, Diogo Leite (sub-21), Marega (Mali) e Mbemba (R.P. Congo) estão a representar as respetivas seleções.