Espanha recebe Suíça já com três craques do Real Madrid

Isco, Ramos e Carvajal não jogam em Villareal. Xhakta é a grande dor de cabeça da Suíça.

Por José Carlos Marques | 09:07

O selecionador Julen Lopetegui já tem todos os convocados no estágio da seleção espanhola, mas ainda não estão todos disponíveis para jogar. Os seis jogadores do Real Madrid juntaram-se à equipa na sexta-feira mas só três deles - Nacho, Marco Ascencio e Lucas Vázquez - vão estar na partida da ‘Roja’ frente à Suíça, que decorre este domingo na cidade de Villareal.

De fora ficam Sérgio Ramos e Isco, que vão cumprir treino de ginásio para recuperar de pequenas mazelas. O terceiro ausente é um caso mais complicado. Carvajal, lateral direito do Real Madrid, lesionou-se na final da Champions e a sua participação no torneio da Rússia ainda não está garantida. O jogador está a fazer um programa específico para tentar recuperar da lesão muscular de que sofre.

Do lado suíço, a grande ausência é o médio Granit Xhaka. O jogador do Aresnal transformou- se numa enorme dor de cabeça para os helvéticos, ao lesionar-se num joelho após chocar com Behrami, num treino da seleção. Ainda não é seguro de que possa recuperar a tempo.

A imprensa espanhola sublinhava ontem que o particular de hoje não tem muito de amigável. É que os espanhóis não esquecem a derrota infligida pela Suíça no Mundial de 2010, ainda que o resultado não tenha afetado a marcha para o único título mundial da ‘Roja’