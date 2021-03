Demorou a aparecer e até levou grande parte dos adeptos a desconfiar das qualidades do jovem ponta de lança, emprestado pelo Barcelona ao Sp. Braga, no final de janeiro do ano passado, e comprado em junho. Abel Ruiz tinha sido chamado aos sub-21 de Espanha, integrado a equipa principal do Barça e jogado mesmo ao lado de Messi. Por isso, chegou à Pedreira com o rótulo de craque.









Só que a integração foi mais lenta do que o esperado e o jovem jogador espanhol (completou a 28 de janeiro 21 anos) acabou, na esmagadora maioria dos jogos, relegado para a condição de suplente. Mas a saída de uns abre espaço a outros e o valenciano apostou tudo na ocupação da vaga deixada em janeiro por Paulinho – transferiu-se para o Sporting –, na frente de ataque da turma bracarense.

E, um ano depois de vestir arsenalista, Ruiz carimba uma noite de glória. Na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, quando o Braga estava obrigado a marcar para passar à final, não se fez de rogado e, em apenas 15 minutos, arrasou a defesa do FC Porto: marcou dois golos e, ao minuto 19, ainda atirou uma bola à barra. Assim, as desconfianças viraram certezas e o suplente passou a herói, com suposto lugar cativo nos titulares de Carlos Carvalhal.





Não se estranha, por isso, que o “niño” tenha estado esta quinta-feira em destaque nos jornais espanhóis, que até falaram num “rápido e inevitável” regresso ao país vizinho, nomeadamente ao Valência, clube onde se iniciou, em 2010. Só que o Sp. Braga pagou 8 milhões e não o vende por menos de 30.