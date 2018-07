Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhóis dizem que William vai dar o 'sim' ao Betis

'Estadio Deportivo' fala em transferência por 25 milhões de euros.

20:55

O Monaco entrou na corrida, segundo revelou este domingo o jornal 'Nice Matin', mas ao que parece o futuro de William Carvalho vai mesmo passar pelo futebol espanhol. De acordo com o 'Estadio Deportivo', o médio internacional português terá finalizado o "período de reflexão" e estará pronto a dar o sim ao Betis para se mudar para o emblema de Sevilha.



De acordo com o mesmo site, o Betis irá pagar ao Sporting 25 milhões de euros pelo médio (20 de valor fixo e 5 em variáveis), ficando William com um salário anual de 2,5 milhões de euros limpos, num contrato válido para as próximas cinco temporadas. Uma oferta que, segundo o 'ED', terá sido suficientemente tentadora para afastar a concorrência de Wolverhampton, Villarreal, West Ham ou Monaco.



Recorde-se que William Carvalho foi um dos nove jogadores do Sporting que avançaram para a rescisão do seu contrato na sequência do ataque de ultras à Academia de Alcochete em maio. Desse lote de futebolistas, até ao momento apenas Rui Patrício definiu o seu futuro, ao assinar pelo Wolverhampton.