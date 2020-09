Espanhol do Liverpool Thiago Alcântara acusa positivo para a Covid-19

O futebolista espanhol Thiago Alcântara testou positivo a covid-19, revelou esta terça-feira o Liverpool através das redes sociais, clube para que o antigo jogador do Bayern se transferiu esta temporada.

"Thiago Alcântara testou positivo para a covid-19 e está a cumprir isolamento de acordo com as orientações definidas pelas autoridades de saúde. O clube cumpre, e irá continuar a cumprir, todos os protocolos relativos à covid-19 e Thiago continuará em isolamento durante o período que for necessário", refere o comunicado do campeão inglês de futebol.

Thiago Alcânatara, reforço de verão do Liverpool, não foi opção para Jurgen Klopp na vitória de segunda-feira frente ao Arsenal, por 3-1, em jogo da terceira jornada da 'Premier League'.

O médico do clube, Jim Moxon, esclareceu que revelar publicamente o resultado do teste "foi uma escolha pessoal" do jogador e que ele "está bem, com poucos sintomas".

"Temos seguido todos os protocolos à risca e o Thiago está bem. Ele ficará isolado, de acordo com as diretrizes, e, com sorte, estará de volta em breve", acrescentou.