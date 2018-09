Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhol Mateu Lahoz arbitra jogo entre Benfica e Bayern na Liga dos Campeões

Encontro da jornada inaugural do Grupo E será o terceiro do Benfica que Lahoz arbitrará nas provas europeias.

11:14

O árbitro espanhol Mateu Lahoz vai dirigir o jogo de estreia do Benfica na Liga dos Campeões, frente aos alemães do Bayern Munique, na quarta-feira, no Estádio da Luz, indica esta segunda-feira o site oficial da UEFA.



O encontro da jornada inaugural do Grupo E será o terceiro do Benfica que Lahoz arbitrará nas provas europeias, o primeiro dos quais data de 2013, referente aos 16 avos de final da Liga Europa, no estádio do Bayer Leverkusen, também da Alemanha, que os 'encarnados' venceram por 1-0.



Em 2016, o espanhol arbitrou a partida entre o Benfica e Nápoles, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, que terminou com o triunfo da equipa italiana, por 2-1.



O juiz espanhol esteve presente também em dois jogos da seleção portuguesa, em 2011, na goleada por 5-0 na receção ao Luxemburgo, e em 2016, na derrota por 2-0 na Suíça, no arranque da qualificação para a o Mundial2018, bem como em dois jogos do FC Porto e Sporting nas provas continentais.



Em 2014, o Sporting perdeu em casa com o Chelsea por 1-0, para a Liga dos Campeões, impondo-se no ano seguinte por 4-2 ao Lokomotiv, em Moscovo, para a Liga Europa, dois meses depois de o FC Porto ter vencido por 2-1 na receção ao Chelsea, na 'Champions', prova na qual empatou 1-1 com no recinto do Besiktas, em 2017, sempre sob arbitragem de Lahoz.