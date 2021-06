"Esperávamos poder chegar mais longe", Ministro da Educação lamenta eliminação de Portugal do Euro 2020

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse hoje que a eliminação da seleção portuguesa de futebol do Euro2020 é "uma tristeza" e que a equipa estava a fazer um "campeonato em crescendo" até à derrota com a Bélgica.

O responsável pela tutela do Desporto falava à RTP em Sevilha, Espanha, onde esteve hoje em representação do Estado no encontro dos oitavos de final do europeu de futebol, que terminou com a vitória da Bélgica sobre Portugal por 1-0.

"É uma tristeza. Estamos todos tristes, pois ainda somos campeões da Europa e esperávamos poder chegar mais longe", salientou.