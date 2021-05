"Espero que não se repita": Marcelo Rebelo de Sousa preocupado com futuros ajuntamentos

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, mostrou-se esta quarta-feira preocupado com futuros ajuntamentos, após os festejos do Sporting, situação que espera que "não se repita"."Passa pela consciência de cada qual pensar duas vezes e dizer: 'Este prazer que tenho neste momento, posso pagá-lo daqui por 15 dias?'", alertou o Presidente da República.O Chefe de Estado sublinhou ainda que "quando há euforias tão amplas e por todo o país, daquele género, não é a decisão de permitir ou não" determinado número de espectadores "que altera as coisas". "Nao há prevenção que possa impedir aquilo que aconteceu", garantiu."O fenómeno das massas é tão vasto e espero que não se repita", disse Marcelo, com a esperança de que os portugueses se questionem se "vale a pena sacrificar estas celebrações, para não termos de pagar uma fatura muito elevada logo a seguir".