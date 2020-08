Espírito Santo contra Lopetegui na Liga Europa

No jogo mais ‘nacional’ da Liga Europa, saiu mais feliz Nuno Espírito Santo, que marcou encontro com Julen Lopetegui nos ‘quartos’ da prova. Um embate entre ex-treinadores do FC Porto que chegou após o triunfo por 1-0 dos wolves sobre o Olympiacos de Pedro Martins. Jiménez, aos 9 minutos, marcou o único golo do jogo de penálti, após falta do guarda-redes Allain sobre Podence. Com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Podence no onze – Rúben Vinagre e Diogo Jota entraram –, os wolves vão encontrar o Sevilha, carrasco do outro técnico português na competição.





Paulo Fonseca caiu nos 'oitavos' em Duisburgo, na Alemanha, após uma derrota por 2-0. Reguilón (22') e En-Nesyri (44') apontaram os golos espanhóis. O Leverkusen confirmou o triunfo da 1ª mão (3-1) sobre o Rangers, desta vez por 1-0, com golo de Diaby (51'). Já o Basileia consolidou a vantagem de 3-0 da 1ª mão e bateu o Frankfurt, com André Silva no onze (Gonçalo Paciência entrou aos 45'), por 1-0.