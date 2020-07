A Fórmula 1 regressa a Portugal já em outubro. Portimão recebe a prova entre os dias 23 e 25 de outubro



O Grande Prémio regressa a Portugal pela primeira vez desde 1996.





Portugal volta a receber um Grande Prémio de Fórmula 1 24 anos depois da última visita, na altura no circuito do Estoril.

A confirmação chegou esta sexta-feira através do site oficial da prova que apresentou as novas corridas adicionadas ao calendário, entre elas a de Nurburgring, na Alemanha, entre 9 e 11 de outubro, e a de Imola, em Itália, entre 31 de outubro e 1 de novembro.São agora 13 nas corridas no calendário de 2020, que serão anunciado nas próximas semanas.