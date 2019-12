Estádio da Luz encanta alemão Julian Weigl

O médio alemão Julian Weigl aproveitou uma folga do Borussia Dortmund para fazer uma visita relâmpago a Portugal e fazer um ‘tour’ pelo Estádio da Luz, apurou oRui Costa, administrador da SAD encarnada, é um acérrimo defensor da contratação do jogador, de 24 anos, sendo ele quem o acompanha há mais de um ano. Nessa visita à Luz até fez de cicerone para convencer o médio alemão em mudar-se para Portugal.sabe que a imponência do Estádio da Luz e as respetivas instalações agradaram ao jogador que só se mostrou um pouco renitente na mudança devido à menor projeção do campeonato português, face às Ligas alemã, espanhola, inglesa e até italiana.Mesmo assim, nada ficou ainda definido. O Benfica sabe que o negócio não se afigura fácil, pois trata-se de um jogador avaliado pelo site transfermarkt em 23 milhões de euros. Mas tem contrato com o Borussia Dortmund até 2021.As negociações estão a ser lideradas por Rui Costa, que acredita poder contar com o médio por um valor a rondar os 20 milhões de euros. Uma verba igual à que foi despendida pela contratação de Raul de Tomas e inferior aos 22 milhões gastos com Raul Jiménez, a compra mais cara da história do Benfica. Weigl já fez, nesta época, 20 jogos e apontou um golo.O Manchester City prepara-se para avançar com uma proposta para a contratação do defesa-central Rúben Dias, revelou o jornal britânico ‘Telegraph’.O português integra uma lista que inclui ainda os nomes de Nathan Ake (Bournemouth), Pau Torres (Villarreal) e Kalidou Koulibaly (Nápoles). Entretanto, em Espanha, avançam que o Benfica é um dos interessados no central francês Jean-Clair Todibo (Barcelona), de apenas 19 anos. Leverkusen, Milan e Mónaco também estão na corrida.