Estádio do Marítimo interditado após nova nota negativa para o relvado

O Estádio do Marítimo está interditado, apurou. Uma decisão que surge automaticamente depois de a Comissão Técnica da Liga ter, esta segunda-feira de manhã, avaliado o relvado do recinto com a nota de 1,67 na partida com o FC Porto. Ou seja, trata-se da segunda 'nega' que o tapete verde recebe -depois dos 2,06 na 1.ª jornada -, o que dá interdição imediata. O próximo jogo da equipa insular em casa será a 11 de setembro, diante do Arouca - o campeonato parará entretanto devido aos compromissos das seleções.O relvado dos Barreiros já tinha recebido muitas críticas dos dois lados, com Sérgio Conceição a apelidar a situação de inacreditável. "Quem tem um relvado destes não quer proporcionar bons espectáculos", disse o treinador portista após a partida.De resto,já tinha revelado ainda antes do jogo imagens do relvado , onde era percetível o estado deplorável em que se encontrava.