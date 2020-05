Estádio do Moreirense é aprovado e fecha lote de estádios para retoma da I Liga

O Estádio Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, casa do Moreirense, foi aprovado pela autoridades de saúde para acolher encontros da I Liga portuguesa, anunciaram hoje a Liga de Clubes (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A Autoridade de Saúde do ACES [Agrupamento de Centros de Saúde] do Alto Ave emitiu parecer favorável à utilização do Estádio Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas para os jogos que faltam disputar da Liga NOS da época 2019/20", lê-se no comunicado dos dois organismos.

Com a aprovação do estádio do Moreirense, fica completa a lista de estádios que vão receber jogos na retoma da I Liga, após a interrupção causada pela pandemia de covid-19.