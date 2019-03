Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado de sítio no Real Madrid após falhanço em todas as competições

‘Merengues’ estão a realizar uma época para esquecer e já só pensam na próxima.

Por Rafael Godinho | 09:09

A humilhante derrota (1-4) com o Ajax para a Liga dos Campeões foi a gota de água no Real Madrid. Em apenas seis dias, os ‘merengues’ foram eliminados da Taça do Rei em casa frente ao Barcelona (0-3), ficaram arredados do título fruto de nova derrota caseira (0-1) com o Barça e caíram com estrondo na prova milionária que venceram nas últimas três edições.



A crise está instalada e a direção ‘merengue’ já prepara a próxima época depois de uma temporada dececionante marcada pelas saídas surpreendentes do técnico Zinedine Zidane e de Cristiano Ronaldo.



Segundo a imprensa espanhola, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, já ligou a Zidane a pedir-lhe para voltar ao clube. Solari, atual treinador dos ‘merengues’, tem contrato até 2021, mas deve sair no final da época. Os espanhóis fizeram já uma lista de possíveis candidatos para suceder a Solari, com Mourinho a ser um dos nomes falados, tal com o Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp e Joachim Löw.



Mas não é apenas no banco que vai haver mexidas. Jogadores importantes na conquista das três ligas dos Campeões estão na porta de saída. São eles Gareth Bale, Marcelo e Kroos, entre outros.



Mourinho nega contactos

José Mourinho já reagiu a um possível regresso ao Real Madrid. No final do jogo com o Ajax os adeptos entoaram o seu nome, mas o técnico decidiu pôr água na fervura. "Não existem contactos. O Real Madrid tem treinador, mas é motivo de orgulho os adeptos pensaram em mim."



Sérgio Ramos gravou documentário

À mesma hora que os ‘merengues’ eram goleados, Sergio Ramos, capitão de equipa, gravava um documentário na tribuna VIP do estádio. O defesa cumpriu o primeiro de dois jogos de castigo depois de forçar um cartão amarelo no jogo da 1ª mão para ter a ‘ficha limpa’ para os ‘quartos’.



PORMENORES

Reunião até de madrugada

Após a derrota frente ao Ajax, Florentino Pérez esteve reunido no ‘gabinete de crise’ dos ‘merengues’ até às 02h00.



"Nem um táxi apanhas!"

O guardião Courtois, reforço sonante para esta época, ainda não convenceu e ouviu das boas à saída do estádio. "Nem um táxi apanhas! Volta para o Atl. Madrid!", gritaram os adeptos.