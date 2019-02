Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estados Unidos vencem jogo das 'estrelas em ascensão' do 'All Star' da NBA

Jogador em maior destaque foi Kyle Kuzma, dos Los Angeles Lakers, eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP), ao marcar 35 pontos.

10:30

Os Estados Unidos venceram sexta-feira o 'Mundo' por 161-144, no jogo das 'estrelas em ascensão' integrado no fim de semana 'All Star' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), em Charlotte.



Num embate com muitos 'afundanços' (55) e 'triplos' (37), e em que pouco se defendeu, como é normal nestes encontros, o jogador em maior destaque foi Kyle Kuzma, dos Los Angeles Lakers, eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP), ao marcar 35 pontos.



"No ano passado, o Mundo deu-nos 'pontapés nos rabos', vencendo por 30 pontos. Muitos de nós ainda nos lembrávamos disso", afirmou Kuzma, em alusão ao desaire por 31 pontos (155-124) no 'Rising Stars' de 2018.



Jayson Tatum, com 30 pontos e nove ressaltos, Trae Young, com 25 pontos, 10 assistências de sete ressaltos, e Donovan Mitchell, com 20 pontos, nove assistências e sete ressaltos, foram os outros destaques da equipa norte-americana.



Quanto à formação dos jovens estrangeiros a atuar na NBA, o australiano Ben Simmons foi o líder, com 28 pontos, seis assistências e cinco ressaltos, secundado pelo finlandês Lauri Markkanen, com 21 pontos.



Por seu lado, o esloveno Luka Doncic - que o publico votou em grande número para o jogo principal, o 'All Star Game' de domingo, mas acabou por não ser escolhido - terminou o embate com 13 pontos, nove assistências e cinco ressaltos.