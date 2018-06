Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estas são as novas garras da águia do Benfica

Encarnados prometem mais novidades em caso de saída de jogadores nucleares.

Por Filipe António Ferreira | 11:00

O Benfica está à frente dos rivais no que ao reforço do plantel para a nova temporada diz respeito. Logo após o final do campeonato, as águias apresentaram meia dúzia de novos jogadores marcando forte posição face ao campeão FC Porto e ao Sporting, mergulhados em constrangimentos financeiros e problemas internos.



Sem nomes sonantes, pelo menos para já, o defesa- -central Conti e o guarda-redes Vlachodimos são os nomes mais conhecidos para a versão 2018/2019. Por dias estará a contratação de Nicolás Castillo, um avançado chileno em que os responsáveis encarnados depositam grandes esperanças.



Ainda no que a reforços diz respeito, e inserido na política de contratações das águias (jogadores com potencial até 25 anos), as águias contrataram o lateral-direito Ebuehi (final de contrato) e fizeram regressar o defesa-esquerdo Yuri Ribeiro (jogou emprestado ao Rio Ave na última temporada).



Mas as novas caras não se vão ficar por aqui. Contudo, o Benfica só irá ao mercado para garantir novos trunfos para Rui Vitória. Grimaldo, Jimenez, Seferovic e Salvio são alguns dos jogadores com mercado e, tirando o defesa espanhol, todos eles vão estar no Mundial com possibilidades de se valorizarem.



O médio Chiquinho (ex-Académica) e o avançado João Amaral (ex-V. Setúbal) também assinaram como Benfica mas não é certa a sua utilização no plantel principal. Contudo, ambos devem mostrar-se a Rui Vitória nos trabalhos de pré-temporada.