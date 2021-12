Estátua de CR7 é motivo de discórdia na Índia

Uma estátua de bronze em homenagem ao jogador português Cristiano Ronaldo foi inaugurada esta terça-feira na Índia com o principal objetivo, segundo o jornal AS, de inspirar os mais jovens e promover o desenvolvimento da modalidade de futebol no país. No entanto, algumas pessoas demonstraram desagrado, pela escolha de Cristiano Ronaldo como símbolo de inspiração na Índia.

Alguns críticos acreditam que existem outros jogadores na seleção indiana que podem representar e ser inspiração para a geração mais nova.

Segundo apurou o jornal News Spain 24 o ministro de Goa, Michael Lobo defende que esta "é a primeira estátua de Cristiano Ronaldo que está a ser erguida na Índia. Isto nada mais é do que inspirar a nossa juventude. Se quiserem levar o futebol a outro nível, isto é o que os jovens rapazes e raparigas vão esperar. Tirar selfies e olhar para a estátua como inspiração para jogar".

A estátua está localizada em Calangute, Goa, na Índia e pesa cerca de 410kg tendo sido, segundo News Spain 24, construída durante três anos. Recorde-se que Goa foi uma colónia portuguesa e muitos habitantes portugueses são provenientes do país.