"Estatuto do sportinguista" entregue a crianças causa polémica

Documento, com dez regras, tem algumas frases que não agradaram aos pais.

10:26

Um ‘estatuto do sportinguista’ distribuído a crianças, no fim de semana, durante um evento das Escolas Academia Sporting, em Alvalade está a provocar indignação nas redes sociais. O documento, de 10 pontos, contém duas expressões que estão a causar particular desagrado: "O sportinguista é fanático – só vê o seu leão e nada mais" e "ser do Sporting é saber dizer sempre o pior do adversário".

Segundo Record apurou, o ‘estatuto’ fazia parte de um kit preparado por altura do centenário do clube, em 2006, que ficou em armazém e terá sido recuperado recentemente por engano. Fonte oficial do Sporting garante que os atuais responsáveis não se reveem "neste tipo de linguagem" e lamentam o "erro cometido ao distribuir o material sem ter sido devidamente analisado".