Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Este é o jogo mais difícil até agora”, diz Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto não se deixa levar pelos maus resultados do V. Guimarães.

Por Nelson Rodrigues e Sérgio Pereira Cardoso | 09:54

Nos três jogos oficiais desta época, o V. Guimarães saiu sempre derrotado. Agora, visita o Estádio do Dragão, onde mora um treinador que não se quer deixar apanhar desprevenido. Elogia a equipa de Luís Castro e lança um alerta bem claro ao plantel.



"Posso dizer que este será, talvez, o jogo mais difícil até agora, na minha opinião. O V. Guimarães reforçou-se muito bem e tem o plantel mais equilibrado dos últimos anos", frisou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão.



"Temos de jogar no máximo. Infelizmente, já tive situações na carreira em que estive três ou mais jogos sem ganhar, e vemos sempre o próximo jogo como uma oportunidade para inverter esse ciclo. E jogando com um grande, ainda menos responsabilidade terá", sublinhou.



Uma das novidades da semana é a reintegração de Marega no plantel. Conceição não esclareceu se o maliano estará já entre os eleitos para o encontro deste sábado. "Sinto-o comprometido, envolvido, a treinar de forma normal, como era hábito. É mais um jogador à disposição. Houve um momento em que o próprio grupo de trabalho sentiu que era a altura de falar comigo e com o presidente no sentido de reintegrar o Marega nos trabalhos e eu senti que era o que toda a gente queria. Foi um processo normal. Não fácil, mas normal", descreveu.



Apesar de atravessar um ciclo de vitórias , o técnico campeão nacional ficou desagradado com o que viu no Jamor, no triunfo (3-2) sobre o Belenenses: "Foi um mau jogo da nossa parte. Não fomos iguais a nós próprios, não fomos a equipa que estamos habituados a ser. Fizemos talvez o pior jogo desde que eu assumi o cargo de treinador. Foi isso que lhes [aos jogadores] passei, foi isso que senti."



A fórmula, entende Sérgio, é voltar aos bons costumes. "Temos de fazer aquilo que procuramos sempre. Jogar no máximo da nossa determinação, da nossa vontade de vencer e ganhar os três pontos", vincou.



Olhar para dentro e fintar o mercado

Sérgio Conceição voltou a ser parco em palavras em relação ao cada vez mais próximo fecho do mercado, preferindo elogiar o comprometimento de quem está no plantel. O assunto, garante o técnico, não entra no Centro de Treinos do Olival.



PORMENORES

‘Mar azul’ impressiona

O técnico Sérgio Conceição lembrou o facto de haver casa cheia no jogo deste sábado e que o apoio portista tem sido enorme até em jogos mais a Sul, como no Jamor.



Erros vistos em vídeo

O treinador portista exibiu ao plantel, de forma cuidada, tudo o que de mau se passou no Jamor, em que os dragões saíram com um triunfo muito sofrido (vitória 3-2 com um penálti nos descontos).