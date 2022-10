Este será o primeiro passo de um percurso a fazer até à final do Jamor. Queremos ganhar e ser melhores do que o adversário. É um jogo para ganhar, não é para passear.” Foi desta forma pragmática que Sérgio Conceição alertou, durante a antevisão do jogo com o Anadia, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, que o FC Porto deve manter a concentração e a motivação diante da equipa da Liga 3.









