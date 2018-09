Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estoril e Feirense encerram esta segunda-feira primeira jornada dos grupos da Taça da Liga

No domingo, o Sporting ganhou por 3-1 ao Marítimo.

07:19

O Estoril Praia, agora na II Liga, e o Feirense, encerram hoje a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, procurando juntar-se ao Sporting no comando do Grupo D.



Um dia depois de os 'leões' terem iniciado a defesa do troféu com uma vitória sobre o Marítimo, por 3-1, Estoril e Feirense enfrentam-se na Amoreira a partir das 20h15, sabendo que um desaire complica a discussão pelo apuramento, reservado apenas ao primeiro de cada grupo.



No domingo, o Sporting ganhou com autoridade. Raphinha estreou-se a marcar de 'verde e branco' e o capitão Bruno Fernandes bisou no triunfo 'leonino', enquanto Correa fez o 'tento de honra' dos insulares.



A equipa de José Peseiro assumiu o comando, tal como Benfica e Sporting de Braga já tinham feito nos seus grupos (A e B). Após a primeira jornada, o FC Porto, que empatou com o Desportivo de Chaves, é o único dos 'grandes' que não lidera o seu agrupamento (C), comandado pelo Varzim, da II Liga, que bateu o Belenenses (2-1).



Após 11 edições, o Benfica lidera o 'ranking' da Taça da Liga, com sete troféus (2008/09, 09/10, 10/11, 11/12, 13/14, 14/15 e 15/16), contra um de Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Moreirense e Sporting.