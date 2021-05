O Estoril garantiu esta segunda-feira no sofá a subida à Liga ao beneficiar do triunfo (1-0) do Arouca frente à Académica, em Coimbra.









Os canarinhos que não foram além de um empate a zero com o Penafiel, no domingo, tiveram de esperar pela partida de de Coimbra para saber se voltavam ao escalão maior do futebol nacional, depois de terem descido em 2017/18.

O apito final do jogo de Coimbra desencadeou a festa no Estoril.



Os canarinhos contam com 23 presenças na Liga e a melhor classificação que conseguiram foi um quarto lugar em 21013/14, com Marco Silva no comando. Somam ainda seis títulos de campeões nacionais da II Liga (podem repetir o feito nesta temporada), e um da 2.ª Divisão B. O Estoril foi ainda finalista da Taça de Portugal em 1943/44 com o Benfica, sendo derrotado por 0-8.





O Arouca com o triunfo desta segunda-feira ascendeu ao 3º lugar, que dá acesso ao play-off de subida com o 16º da Liga. A Académica está agora na 4ª posição.