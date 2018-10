Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Estou arrependido e envergonhado", diz super dragão que agrediu árbitro

Marco Gonçalves, conhecido como "Orelhas", era jogador do Canelas 2010 e agrediu árbitro com joelhada.

09:20

"Estou arrependido e envergonhado de ter agredido o árbitro [do jogo Rio Tinto - Canelas 2010, em abril de 2017]. Nada justifica. Bloqueei naquele momento", disse ontem Marco Gonçalves, conhecido como ‘Orelhas’, ao tribunal de Gondomar. O ex-jogador do Canelas 2010 (tem 36 anos e está suspenso por 4) está a ser julgado pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada e ameaça agravada.



Marco ‘Orelhas’ atingiu o árbitro da partida, a contar para a divisão de elite pro-nacional da Associação de Futebol do Porto, com uma joelhada no rosto. "Nunca agredi ninguém na minha vida não consigo explicar o que aconteceu. Só me apercebi do mal que fiz quando vi as imagens na televisão. Quando os agentes da PSP me tiraram do campo já estava arrependido e só não fui pedir perdão, de imediato, porque não pude", acrescentou.



É elemento de destaque da claque do FC Porto Super Dragões. "Estou aqui para responder pelo que fiz de mal ao árbitro. Agredi mas não é verdade que o tenha ameaçado de morte ou de fazer alguma coisa à família dele", afirmou.



O árbitro José Rodrigues mostrou um cartão vermelho, logo no segundo minuto de jogo, a Marco ‘Orelhas’ por agressão a um adversário. "Pensei que o jogador do Canelas 2010 me ia dar uma cabeçada. Fez-me uma gravata, puxou a minha cabeça para baixo e deu-me uma joelhada", contou o árbitro. José Rodrigues sofreu lesões graves no nariz e ficou quatro meses sem trabalhar. O juiz portuense reclama uma indemnização de 32 mil euros.



PORMENORES

Detenção no relvado

Na sequência da agressão ao árbitro, agentes da PSP entraram no campo e detiverem, em pleno relvado, o jogador. Foi constituído arguido e ficou em liberdade a aguardar julgamento. Mas está proibido de frequentar estádios.