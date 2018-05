Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Estou melhor do que há oito anos”, afirma Manuel Fernandes

Médio atravessa uma das melhores fases da carreira aos 32 anos.

Por J.P.O. | 09:33

Manuel Fernandes é como o vinho do Porto. Quanto mais velho, melhor. "Estou numa das melhores fases da minha carreira. Sinto-me melhor do que há sete ou oito anos", disse o médio que aos 32 anos se prepara para jogar a primeira fase final de uma grande competição na carreira. "O trabalho e a seriedade é que me permitem estar, nesta fase da minha carreira, a competir da forma que estou", sublinhou.



Depois de se ter sagrado campeão russo ao serviço do Lokomotiv Moscovo, o médio, que conhece bem o país, assume que pode ajudar os companheiros como tradutor no Mundial mas "não mais do que isso". Em campo, quer provar a Fernando Santos que merece uma oportunidade, apesar de reconhecer que tem forte concorrência no meio-campo. "É a posição mais difícil para as escolhas do selecionador. Vai ser complicado eleger os quatro ou cinco médios-centro titulares", vincou.



Talvez pela qualidade da Seleção nacional no setor intermédio, Manuel Fernandes tinha dúvidas de que ia fazer parte dos 23 convocados para a Rússia e assumiu o alívio no momento en que ouviu o seu nome: "Foi um peso que me saiu de cima".



Em conferência de imprensa, Manuel Fernandes disse ainda que Fernando Santos pediu à equipa para manter, no Mundial, o espírito de grupo que demonstrou no Euro 2016.