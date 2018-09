Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estratégia da Mercedes dá vitória a Hamilton no GP Itália de Fórmula 1

Britânico cumpriu as 53 voltas ao circuito italiano em 1:16.54,484 horas, à frente do finlandês da Ferrari Kimi Raikkonen.

16:38

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, e reforçou a liderança do Mundial graças a uma estratégia eficaz da sua equipa no controlo dos adversários.



Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014, 2015 e 2017, cumpriu as 53 voltas ao circuito italiano em 1:16.54,484 horas, à frente do finlandês da Ferrari Kimi Raikkonen, que tinha a 'pole position' e acabou em segundo, e do seu colega de equipa e também finlandês Valtteri Bottas, no terceiro posto.



A sexta vitória do ano, e o quinta em Monza, igualando o registo do alemão Michael Schumacher, deu ao britânico um reforço na liderança do campeonato do mundo, tendo agora 256 pontos, mais 30 que o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), quarto classificado deste domingo.



O 68.º triunfo de Hamilton, que partiu da terceira posição da grelha de partida, em Grandes Prémios começou a construir-se logo na primeira volta, quando um toque em Vettel relegou o rival para a última posição, afetando as hipóteses da favorita Ferrari.



Depois, a Mercedes pediu a Bottas, que liderava, que controlasse a pressão de Raikkonen, atrasando-o, para permitir a aproximação de Hamilton, que acabou por acontecer quando o finlandês da Ferrari já liderava.



Com pneus macios em mau estado e sem margem para regressar às boxes, Raikkonen foi perdendo capacidade de 'lutar' com Hamilton, que passou para a liderança na 45.ª volta e não a largou.



No terceiro posto, o holandês Max Verstappen (Red Bull) parecia ter a posição controlada, mas um toque em Bottas numa travagem, deu-lhe uma penalização que o viu perder duas posições no final da prova. Vettel acabou por beneficiar disso, conseguindo minimizar danos ao conquistar o quarto lugar.



Mais abaixo, o francês Romain Grosjean (Haas) terminou em sexto, enquanto os dois pilotos Force India, o francês Esteban Ocon e o mexicano Sergio Perez, ocuparam a sétima e oitava posição, respetivamente.



Na classificação de construtores, a Mercedes também lidera, com 415 pontos, seguida da Ferrari, com 390, e da Red Bull, com 248.



O próximo Grande Prémio, o 15.º do Mundial, vai ser disputado em Singapura, em 16 de setembro,