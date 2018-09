Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estreante Bazoer nos 22 convocados do FC Porto para a estreia na 'Champions'

André Pereira, que falhou a receção ao Desportivo de Chaves, volta a integrar a convocatória.

O médio Riechedly Bazoer é a grande novidade na comitiva do FC Porto à partida esta segunda-feira para Gelsenkirchen, onde o campeão português defronta na terça-feira o Schalke 04, na primeira jornada da Liga dos Campeões de futebol.



Para além de Bazoer, que chegou aos 'dragões' no último dia do mercado de transferências, por empréstimo do Wolfsburgo, a comitiva de 22 jogadores integra também o guarda-redes Diogo Costa, o defesa nigeriano Chidozie e o defesa brasileiro João Pedro, titular frente ao Desportivo de Chaves (1-1), para a Taça da Liga.



O treinador Sérgio Conceição incluiu três guarda-redes na comitiva para Gelsenkirchen, juntando Diogo Costa, recuperado de lesão, a Iker Casillas e Vaná, que foi titular no empate a 1-1 de sexta-feira frente à formação flaviense.



André Pereira, que falhou a receção ao Desportivo de Chaves, por problemas físicos, na estreia dos portistas na Taça da Liga, volta a integrar as opções de Sérgio Conceição para o jogo de terça-feira com os alemães do Schalke 04 (20h00).



Lista de 22 convocados:



- Guarda-redes: Iker Casillas, Vaná e Diogo Costa.



- Defesas: Maxi Pereira, Militão, Chidozie, Felipe, Diogo Leite e Alex Telles.



- Médios: Danilo, Sérgio Oliveira, Riechedly Bazoer, Óliver, Herrera e Otávio.



- Avançados: Hernâni, Brahimi, Corona, Adrián Lopez, André Pereira, Marega e Aboubakar.