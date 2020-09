Dia 23 de setembro de 2000. O Benfica joga no Estádio do Bessa com o Boavista, em partida referente à 5ª jornada do campeonato nacional de futebol. No banco, os encarnados têm um treinador em estreia. No clube, mas não só. Uma estreia absoluta, como técnico principal. O nome é José Mourinho e tem 37 anos.









A partida termina com a derrota do Benfica, por 1-0. A época, de resto, será negra para o clube da Luz. Ficou em sexto lugar, fora dos lugares de acesso às provas da UEFA pela primeira vez desde 1959/60. Mas esse jogo, realizado faz hoje precisamente 20 anos, seria o primeiro passo da caminhada de José Mourinho rumo à glória. Poucos anos depois haveria até de conquistar o título de melhor treinador do Mundo.

No Benfica, presidido por Vale e Azevedo, Mourinho fez apenas onze jogos, o último dos quais frente ao Sporting, que as águias venceram por 3-0. Seguiu depois para a U. Leiria. Dali saltou para o FC Porto. Campeão nacional. Campeão europeu. Rumou a Inglaterra. Estava lançado. No Chelsea proclamou-se “special one”, na rampa de lançamento para uma carreira também ela especial.