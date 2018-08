CR7 vai alinhar pela primeira vez com a camisola da Vecchia Signora, este domingo.

14:00

Cristiano Ronaldo vai estrear-se, este domingo, com a camisola da Juventus.A primeira partida de CR7 na Vecchia Signora acontece às 16h00, numa pequena vila chamada Villar Perosa. Trata-se de uma partida histórica, que acontece entre a Juventus A e a Juventus B, numa iniciativa que acontece todos os anos desde 1955.O estádio onde acontece este jogo tradicional, o Gaetano Scirea, tem capacidade para apenas cinco mil espetadores e há muito que está esgotado.A locura por Ronaldo é tanta que a pequena localidade está cortada ao trânsito e estão no local cerca de 600 agentes para garantir a segurança dos milhares de fãs do jogador português.