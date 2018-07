Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrelas do futsal na CMTV

A 3ª edição do torneio de futsal Record Masters Cup realiza-se nos dias 25 e 26 de agosto.

09:20

A 3ª edição do torneio de futsal Record Masters Cup realiza-se nos dias 25 e 26 de agosto, no Portimão Arena, e será transmitido pela CMTV.



Ricardinho, o melhor jogador da modalidade, e o brasileiro Falcão são as figuras de destaque desta competição de pré-temporada.



Os brasileiros do Magnus Futsal são a novidade do torneio, e juntam-se ao Benfica, Sporting e Inter Movistar.



António Magalhães, diretor do jornal 'Record', confia na "conquista do torneio por uma equipa nacional".