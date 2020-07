Estrelas querem sair em grande do FC Porto

As principais figuras do FC Porto apontadas à saída do clube no final desta época querem despedir-se na mó de cima, com a conquista da Taça de Portugal no sábado, frente ao Benfica. É o caso de Alex Telles, Corona, Danilo Pereira ou Otávio, jogadores que têm motivado mais interesse no mercado de transferências nas últimas semanas, apurou o CM.