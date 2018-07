Estudante sírio compara gesto de Ronaldo à hospitalidade do povo português

Edinson Cavani

"Ele está a perder a partida, mas ainda assim decidiu ajudar o outro jogador. O Cristiano Ronaldo lembrou-me de algo que aconteceu na minha vida há quatro anos, quando #Portugal me ofereceu uma bolsa de estudo para estudar lá. Portugal, o país que naquela altura estava a enfrentar condições económicas terríveis, o país onde tantos portugueses passam por dificuldades para conseguirem ir à universidade. Ainda assim, Portugal deu-me a mim e a outros 51 estudantes sírios uma oportunidade de se mudarem para Portugal, um sítio seguro, para prosseguirmos os nossos estudos", escreveu numa publicação no Facebook que já conta com mais de 14 mil partilhas e mais de 900 comentários.O jovem de 27 anos, que atualmente trabalha como membro do Conselho Consultivo Europeu para os Migrantes, da Comissão Europeia , viu a sua história tornar-se pública quando reencontrou a mãe que já não via há cinco anos , no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto. Nessa altura, Nour já se desfazia em elogios ao povo português. Dois anos depois e mesmo depois de ter saído temporariamente de Portugal, a gratidão é a mesma."O mundo precisa de aprender muito com Portugal e com o povo português. Nunca vou chamar este país de segunda casa, nunca vou chamar os portugueses de segunda família, porque Portugal é a minha casa e o seu povo é a minha família", pode ler-se ainda na mesma publicação.Os comentários não tardaram e foram muitos os portugueses, inclusivé, que comentaram a publicação. "Portugal é simplesmente o país mais bonito do mundo", pode ler-se entre tantas outras mensagens positivas e de agradecimento às palavras de Nour. Nour agradeceu os comentários e garantiu estar de volta a Portugal, depois de seis meses a viver em Espanha. "Mal posso esperar por voltar a casa", pode ler-se.O sírio regressou ao seu país de eleição no passado domingo e nas redes sociais continua a mostrar o seu amor pelo nosso país.