Estudo defende introdução da temática da saúde feminina na formação de treinadores

A introdução da temática da saúde feminina na formação dos treinadores e a criação de ferramentas online sobre a saúde da mulher são duas das propostas apresentadas na sequência de um estudo com atletas no Reino Unido.

Cerca de 800 atletas participaram no estudo sobre saúde feminina, realizado pelas organizações Projeto RED's e Kyniska Advocacy, que analisou questões como ciclos menstruais, hábitos alimentares e imagem corporal no desporto feminino.

A investigação, que tem como objetivo desenvolver políticas de desenvolvimento ao desporto feminino, mostra números classificados como "preocupantes" pelos organizadores.

De acordo com a pesquisa, 54% das atletas inquiridas assumem já ter recebido comentários sobre o seu corpo que as deixaram "bastante desconfortáveis", e 36% admitiram ter ignorado conscientemente questões relacionadas com a menstruação.

Entre as atletas entrevistadas, 91% garantiram preocuparam-se com as calorias que ingerem tendo em conta a imagem, e 52% assumiram ter 52% afirmaram ter restringido o consumo alimentar para se poderem encaixar no padrão do desporto que pratica.

Considerando a necessidade de trabalhar a temática, o estudo propõe, além da sua inclusão na formação de treinadores, e da criação de ferramentas online, a implementação de uma rede de apoio à saúde feminina liderada por atletas, e ações específicas sobre a importância da menstruação.

As ferramentas online a propor destinam-se a atletas e aos seus encarregados da educação, e devem ser usadas desde a sua entrada nas respetivas modalidades.