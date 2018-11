Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Eu não desisto de nada", diz Vitória após nova derrota na Luz

Treinador do Benfica adite que a equipa "não teve capacidade" para ganhar o jogo" e promete: "não desisto de nada".

02.11.18

Rui Vitória reagiu à derrota do Benfica em casa com o Moreirense (1-3) desta sexta-feira, admitindo que os encarnados estiveram muito abaixo do que seria expectável:



"Não estivemos ao nível que tínhamos de estar. Não fizemos o que deveríamos fazer. Não tivemos a capacidade para vencer o jogo".



Sobre as vais e lenços brancos que viu no final do jogo, o treinador do Benfica diz que são maifestações normais. "Percebo a frustração de quem está na bancada e quer ver o Benfica ganhar. Tenho de aceitar as reações das pessoas. É um desporto onde a emoção está sempre presente".



Ainda assim, Vitória promete empenho: "Eu não desisto de nada".



Na análise ao jogo, o treinador explica o que falhou. "Faltou-nos um pouco mais de cabeça. Descontrolamo-nos com o golo do empate e com os outros dois golos do Moreirense. Deixámos o adversário jogar. E isso paga-se. Neste jogo não fomos rigorosos em termos de marcação e em anular as saídas para o ataque do adversário, algo que normalmente somos rigorosos. Foi um jogo que começou bem, mas que não correu mesmo bem. Não foi um jogo feliz da nossa parte. Temos de assumir".



Do lado contrário, o treinador do Moreirense sublinhou a boa exibição da equipa. "Faz parte do meu ADN e da nossa equipa disputar o jogo. Acho que Moreirense foi melhor do que o Benfica na primeira parte. O Benfica criou-nos muitos problemas nos primeiros 10 minutos. Poderíamos ter feito mais um ou dois golos, mas seria um resultado demasiado pesado face ao que o Benfica fez", diz Ivo Vieira.



"Ganhar aqui não é fácil. Todos sabemos. Provavelmente em 10 jogos ganharemos um e empataremos outros. Os outros oito nem tanto. Fomos mais competentes. O Benfica na segunda parte conseguiu ter mais bola, mas não marcou. Os jogadores do Moreirense foram muito competentes".