A euforia que rodeia o Benfica neste arranque de temporada chegou a Leiria. Para a receção do Casa Pia às águias, marcada para as 18h00 de sábado, antevê-se uma invasão de benfiquistas ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa.



O Casa Pia revelou sexta-feira de manhã que a lotação para o encontro da 2ª jornada do campeonato estava esgotada.









