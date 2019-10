Mário Rui e William falham primeiro treino de Portugal

O defesa Mário Rui e o médio William Carvalho falharam esta terça-feira o primeiro treino da seleção portuguesa, que começou a preparar o embate de sexta-feira com o Luxemburgo, de qualificação para o Euro2020 de futebol.

Os dois jogadores realizaram trabalho de ginásio e de recuperação, estando ausentes da sessão que decorreu na Cidade de Futebol, em Oeiras, e na qual o selecionador Fernando Santos contou com 22 jogadores, incluindo Ruben Semedo, que foi chamado pela primeira vez aos trabalhos da seleção.

Mário Rui, que é habitual suplente de Raphael Guerreiro no lado esquerdo da defesa lusa, lesionou-se durante a última semana, no encontro do Nápoles na Liga dos Campeões, enquanto William Carvalho, que é totalista por Portugal na fase de qualificação para o próximo Europeu, está com um problema muscular, sofrido ao serviço do Bétis.