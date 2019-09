Rúben Neves lembra que Portugal só depende de si próprio para alcançar a qualificação para o Euro2020

Rúben Neves lembrou esta terça-feira que Portugal ainda só depende de si próprio para alcançar a qualificação direta para o Euro2020 de futebol e assumiu o objetivo de vencer na Sérvia e Lituânia, nos próximos jogos do Grupo B.

"Sabemos que são dois jogos importantíssimos para nós. Vamos jogar para ganhar. Sabemos que tudo ainda depende de nós e que, se estivermos ao nosso melhor, podemos vencer esses dois jogos. Se estivermos no nosso melhor, somos uma equipa muito difícil de bater", afirmou Rúben Neves.

O médio do Wolverhampton falava aos jornalistas em conferência de imprensa, minutos antes do primeiro treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras.