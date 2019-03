Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Europa valeu 60,8 milhões ao FC Porto

SAD azul-e-branca tem lucros de 7,1 milhões de euros.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:33

A participação europeia do FC Porto, que somou 60,8 milhões de euros, foi o principal fator a contribuir para os resultados positivos da SAD (7,1 milhões) divulgados esta quinta-feira.



No período compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2018, o comportamento dos dragões nas provas europeias permitiu aumentar as receitas em 38,3 milhões de euros face ao período homólogo. Isto sem contar com os 9,5 milhões que o clube já ganhou pela qualificação para os ‘oitavos’ da Champions.



O valor líquido do plantel era, no final de dezembro de 2018, de 83,8 milhões de euros contra os 82,6 milhões do período homólogo. Face a este bom comportamento financeiro, os órgãos sociais da SAD, em que se incluiu o conselho de administração, liderado por Pinto da Costa, mais do que duplicou a sua remuneração, passando de pouco mais de um milhão, para 2,5 milhões de euros.